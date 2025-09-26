В Польше прекращают выплату пособий для неработающих иностранцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев, в том числе украинцев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на RMF24.

Согласно закону, социальные пособия будут выплачиваться только иностранцам, задействованным в экономике Польши. Мера касается всех без исключения иностранных граждан, кроме родителей детей-инвалидов.

"Проект направлен на поощрение работы иностранцев в Польше и сокращение злоупотреблений системой льгот. Новые правила также направлены на уточнение законности пребывания и доступа иностранцев на рынок труда", - отмечает RMF24.