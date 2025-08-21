В Польше шахтеры и металлурги выходят на протесты

Польские шахтеры и металлурги вышли на массовую акцию протеста в городе Катовице. Участники демонстрации собрались у здания администрации, требуя разъяснений по поводу заявления министра энергетики.

Он сообщил, что правительство намерено пересмотреть сроки закрытия шахт, установленные в 2021 году. Теперь рабочие опасаются, что шахты будут закрыты ранее намеченного времени, а они лишатся рабочих мест.

Местным властям была вручена петиция от работников с указанием требований. Участники настояли, чтобы ее отправили правительству.

Ранее в Силезии прошло несколько демонстраций сталелитейщиков, которые пытаются привлечь внимание к тяжелому положению своей отрасли. В частности, они протестуют против поставки в Польшу дешевой стали с востока.