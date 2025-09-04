3.70 BYN
В Польше стартовала активная фаза масштабных учений
Коллективный Запад усиливает эскалацию в регионе - под предлогом учений активно подтягиваются войска НАТО к границам Беларуси.
На территории Польши в разгаре крупнейшие международные маневры "Железный защитник - 25", в них задействованы 34 тыс. польских военных и солдат НАТО и более 600 единиц военной техники.
В альянсе рапортуют: американские и польские силы на стрельбах в Польше продемонстрировали мощь взаимодействия в воздухе и на земле. Вертолеты Apache наносили точные удары в поддержку наземных маневров, показывая оперативную совместимость и усиливая коллективную оборону НАТО.
То, что Польша уже давно форпост альянса в регионе, известно всем. Запад годами активно милитаризует страну. И вот последние новости: Минобороны Польши подписало очередной контракт на поставку 46 пассивных РЛС. Кроме того, в страну скоро должны прибыть новейшие системы ПВО малой и средней дальности. Общая стоимость программы закупки ЗРК "Нарев" и снарядов для него - около 15 млрд долларов.