Коллективный Запад усиливает эскалацию в регионе - под предлогом учений активно подтягиваются войска НАТО к границам Беларуси.

На территории Польши в разгаре крупнейшие международные маневры "Железный защитник - 25", в них задействованы 34 тыс. польских военных и солдат НАТО и более 600 единиц военной техники.

В альянсе рапортуют: американские и польские силы на стрельбах в Польше продемонстрировали мощь взаимодействия в воздухе и на земле. Вертолеты Apache наносили точные удары в поддержку наземных маневров, показывая оперативную совместимость и усиливая коллективную оборону НАТО.