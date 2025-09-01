3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
В Польше стартовали военные учения НАТО "Железный защитник"
Автор:Редакция news.by
В Польше стартовали одни из крупнейших военных учений Североатлантического альянса "Железный защитник". В них задействовано свыше 30 тысяч солдат и офицеров и 600 единиц техники.
Цель - отработка кооперации различных родов войск, а также проверка эффективности новейшей военной техники.
Параллельно пройдут учения на территории еще одной соседней с Беларусью страны - Латвии. В маневрах примут участие 12 тысяч военных из США, Эстонии, Литвы, а также формирований НАТО местного базирования. Военные отработки начались сегодня и продлятся до 8 октября.