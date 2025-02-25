В прокуратуре Варшавы изучат уведомление председателя Конституционного суда Польши о госперевороте

Окружная прокуратура Варшавы рассмотрит уведомление председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского о государственном перевороте. Решение принято Генеральным прокурором, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

Отмечается, что сначала будет проведена проверка и оценено, есть ли основания для начала расследования. В частности, будет проанализировано 60-страничное уведомление Богдана Свенчковского, в котором тот обвиняет премьер-министра Дональда Туска, министров и членов парламента в возможном совершении государственного переворота, а также документы, собранные к настоящему времени заместителем национального прокурора Михалом Островским.

Указывается, что Островский провел собственное расследование по этому вопросу, допросив, в частности, председателя Конституционного суда. Он утверждает, что ключевые представители нынешней власти в составе преступной группы намерены внести изменения в польскую политическую систему, ограничив, среди прочего, деятельность Конституционного трибунала и Верховного суда.

Ранее Свенчковский заявлял, что в отношении премьер-министра Польши Дональда Туска возбуждено дело по обвинению в государственном перевороте. Такое решение поддержал в том числе президент Польши Анджей Дуда.

Председатель Конституционное суда Польши также сообщал, что 31 января подписал 60-страничное уведомление "о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами".

По его словам, с конца 2023 года вышеупомянутые лица, "действуя в составе организованной преступной группы… с целью изменения конституционного строя Республики Польша", а также с целью "устранения или прекращения деятельности… Конституционного суда и других конституционных органов, включая Национальный совет судебной власти и Верховный суд", предприняли действия, "направленные на реализацию этих целей посредством насилия и угроз". Он указывал, что за попытку государственного переворота в стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения, а посягательство на конституционный орган наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет.