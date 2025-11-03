3.70 BYN
В результате волны протестов в Сербии арестованы 37 человек
Автор:Редакция news.by
2 ноября вечером огромная толпа собралась возле здания парламента в Белграде. Оппозиционеры устроили стычки с проправительственными активистами. Оппоненты начали перебрасываться петардами и стеклянными бутылками, досталось в том числе полицейским.
Силовикам все же удалось пресечь драки между противоборствующими группами - арестованы 37 участников беспорядков.
Новая волна протестов в стране посвящена годовщине обрушения навеса на ж/д вокзале в Нови-Саде в 2024 году, тогда погибли 16 человек. После ЧП были предъявлены обвинения в коррупции и халатности 13 фигурантам, однако оппозиция требует отставки президента Вучича. В свою очередь власти Сербии сообщают, что протесты и беспорядки инспирированы извне и оплачиваются Западом.