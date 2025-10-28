В Рио-де-Жанейро в ходе полицейской операции против банды "Красная команда" убиты 4 подозреваемых

В бразильском городе Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации против членов преступной группировки "Красная команда" ликвидированы четверо подозреваемых в преступлениях. В перестрелке также пострадали полицейский и случайные прохожие, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной канал G1.

"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов города.

"По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых", - информирует СМИ.

Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.