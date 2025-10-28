3.70 BYN
В Рио-де-Жанейро в ходе полицейской операции против банды "Красная команда" убиты 4 подозреваемых
В бразильском городе Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации против членов преступной группировки "Красная команда" ликвидированы четверо подозреваемых в преступлениях. В перестрелке также пострадали полицейский и случайные прохожие, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной канал G1.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов города.
"По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых", - информирует СМИ.
Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
"В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу... (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей..., женщина в спортзале также была ранена, и... был ранен ещё один мужчина", - отметило СМИ.