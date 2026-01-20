В Румынии зафиксировано самое холодное утро за 60 лет - температура упала до минус 21 градуса

Непривычные морозы установились в странах Восточной Европы.

В Румынии и Болгарии температуры упали ниже средних на 3-6 градусов. Похожее снижение температуры произошло в Молдове, а также в некоторых регионах Венгрии, Польши и Словакии.

В Румынии зафиксировано самое холодное утро за 60 лет. Температура в городе Меркуря-Чук упала до минус 21 градуса. В столице страны, Бухаресте, столбики термометров показали 10 градусов ниже нуля.