3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Румынии зафиксировано самое холодное утро за 60 лет - температура упала до минус 21 градуса
Автор:Редакция news.by
Непривычные морозы установились в странах Восточной Европы.
В Румынии и Болгарии температуры упали ниже средних на 3-6 градусов. Похожее снижение температуры произошло в Молдове, а также в некоторых регионах Венгрии, Польши и Словакии.
В Румынии зафиксировано самое холодное утро за 60 лет. Температура в городе Меркуря-Чук упала до минус 21 градуса. В столице страны, Бухаресте, столбики термометров показали 10 градусов ниже нуля.
Приблизительно 100 человек пострадали от гололеда, еще 9 получили переохлаждение.