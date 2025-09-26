Острый конфликт между Польшей и Украиной выходит на новый уровень: в понедельник, 29 сентября, от имени президента Навроцкого в Сейм будет внесен закон о преследовании бандеровской идеологии.

Теперь любая пропаганда и даже просто выражение симпатии к бандеровщине будет наказываться по всей строгости закона. Институт национальной памяти должен будет раскрыть всю преступную суть украинского национализма, сделав акцент на Волынской резне. Официальный Киев очень чувствительно относится к любым попыткам ограничить пропаганду бандеровщины.