3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
В Сейм Польши будет внесен закон о преследовании бандеровской идеологии
Острый конфликт между Польшей и Украиной выходит на новый уровень: в понедельник, 29 сентября, от имени президента Навроцкого в Сейм будет внесен закон о преследовании бандеровской идеологии.
Теперь любая пропаганда и даже просто выражение симпатии к бандеровщине будет наказываться по всей строгости закона. Институт национальной памяти должен будет раскрыть всю преступную суть украинского национализма, сделав акцент на Волынской резне. Официальный Киев очень чувствительно относится к любым попыткам ограничить пропаганду бандеровщины.
Между тем польские власти прекращают еще и платить пособия украинским беженцам: накануне был подписан указ о приостановке выплат неработающим украинцам. Идеологический конфликт Польши и Украины явно ждет стремительная эскалация.