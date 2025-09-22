В школах Германии увеличился процент жертв насильственных преступлений

В немецких школах растет число преступлений с применением насилия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Bild.

Отмечается, что все больше учеников и учителей из земли Баден-Вюртемберг живут в страхе.

Правоохранители Штутгарта (город на юге Германии, столица федеральной земли Баден-Вюртемберг) сообщили, что в 2024 году почти 2,8 тыс. школьников стали жертвами насильственных преступлений: то есть каждый день в среднем 15 учащихся подвергаются ударам, угрозам, оскорблениям или сексуальному насилию на территории школы. Это на 46 % больше, чем в 2018 году.

Не менее тревожна ситуация с насилием в отношении учителей. В 2024 году в Баден-Вюртемберге от учеников пострадали 157 педагогов: их оскорбляли, унижали или причиняли физический вред.

Не исключено, что миграция усугубляет эту тенденцию: 36 % подозреваемых являются иностранцами.