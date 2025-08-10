3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
В США на дом упал метеорит - он оказался старше Земли
Автор:Редакция news.by
Метеорит, который упал на дом в США, старше планеты Земля. Об этом заявили планетарные геологи, исследовавшие фрагменты. По их словам, метеорит образовался 470 млн лет назад в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
На Землю болид летел со скоростью около 1 км/с. Это как преодолеть за секунду 10 футбольных полей. При этом само падение метеорита, которое произошло в конце июня в американском штате Джорджия, является аномалией. Тогда, напомним, осколок метеорита пробил крышу в доме.
Во время своего полета астероид был особенно ярким, а также имел крупные размеры.