В США начались первые аресты членов "Антифа"

Первые аресты членов "Антифа" начались в США. Их обвиняют в терроризме. Несколько активистов задержали после того, как они окружили здание миграционной службы в Орегоне, вызвав панику у сотрудников.

Это первые случаи, когда участников движения официально объявили "внутренними террористами". И все это после указа Трампа о признании "Антифа" (антифашисткой организации) террористической.