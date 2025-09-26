3.64 BYN
В США начались первые аресты членов "Антифа"
Первые аресты членов "Антифа" начались в США. Их обвиняют в терроризме. Несколько активистов задержали после того, как они окружили здание миграционной службы в Орегоне, вызвав панику у сотрудников.
Это первые случаи, когда участников движения официально объявили "внутренними террористами". И все это после указа Трампа о признании "Антифа" (антифашисткой организации) террористической.
В указе отдельно отмечается, что решение обусловлено "моделью политического насилия", якобы используемой "Антифа" для подавления политической активности и подрыва правопорядка. Решение принято на фоне громкого убийства активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка. В винтовке, из которой предположительно застрелили Кирка, обнаружены пули с гравировкой лозунгов "Антифа".