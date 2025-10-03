В США погаснет факел в руках статуи Свободы

Неожиданное символическое измерение приобретает американский шатдаун. Из-за отсутствия денег на содержание госучреждений, уже в понедельник погаснет факел в руках статуи Свободы.



Напомним, 1 октября Конгресс США не смог принять бюджет на новый финансовый год. В неоплачиваемый отпуск ушли около 700 тыс. чиновников: часть из них вообще собираются уволить.



Между тем никаких подвижек в деле преодоления шатдауна пока не наблюдается: он имеет все шансы побить рекорд 2019 года, когда правительство просуществовало в условиях отсутствия бюджетного финансирования целых 35 дней.