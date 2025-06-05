В США предположили, кто причастен к атакам Киева на российские аэродромы

Глубинное государство в США может стоять за атаками Киева на российские аэродромы. Об этом заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х, сообщает РИА Новости.

"Глубинное государство сейчас действует вне контроля избранного руководства нашей страны. Я считаю, что эти лица внутри (некоторые за пределами) нашего глубинного государства предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать России на серьезную конфронтацию с Западом, включая Соединенные Штаты", - написал он.

В среду американский лидер рассказал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам. При этом Трамп вновь подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.