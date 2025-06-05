В США провели испытания новой версии противокорабельной авиабомбы

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ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который предназначен для быстрой нейтрализации надводных целей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).

"Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", - говорится в сообщении AFRL.

Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей.

Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования.