3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
В США провели испытания новой версии противокорабельной авиабомбы
ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который предназначен для быстрой нейтрализации надводных целей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).
"Во время испытаний на полигоне у побережья базы ВВС Эглин малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сбросил боеприпас нового типа - 500-фунтовый вариант противокорабельного оружия", - говорится в сообщении AFRL.
Отмечается, что новая модификация расширяет возможности поражения целей и увеличивает оперативную гибкость командования. Боеприпас представляет собой модифицированную версию стандартной авиабомбы с системой наведения, предназначенную для быстрого и точного поражения кораблей.
Командующий 53-го авиакрыла полковник Дэн Лехоски назвал QUICKSINK "доступным и революционным решением" для нейтрализации морских угроз. По его словам, новая версия массой 500 фунтов дает военным больше опций и расширяет набор средств оперативного реагирования.
По данным AFRL, QUICKSINK является совместным проектом исследовательской лаборатории, Центра боевых испытаний ВВС и Командования воздушных боевых операций. Программа позволяет в сжатые сроки разрабатывать и испытывать инновационные решения для повышения боеспособности американских вооружённых сил.