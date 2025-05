В США взломали сервис TeleMessage - украдены данные около 60 американских чиновников

Это уже не первый скандал за последнее время с утечкой правительственных данных. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудницей Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, работающими в военном ведомстве, выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах". Как указывало издание, в отличие от чата с участием должностных лиц американской администрации в мессенджере Signal, который стал предметом скандала, когда в него добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, второй чат был создан шефом Пентагона лично и включал, помимо жены, еще около десятка человек из ближайшего окружения Хегсета. Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг появившиеся в СМИ сведения.