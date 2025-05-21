В США взломали сервис TeleMessage - украдены данные около 60 американских чиновников

В США хакеру удалось взломать сервис безопасных корпоративных переписок TeleMessage и украсть данные около 60 американских чиновников, в том числе помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

По его данным, в сеть утекли переписки, связанные с Таможенной службой США, сотрудниками Секретной службы США и по меньшей мере одним работником Белого дома. Все сообщения датируются примерно 4 мая. Агентство также установило, что около половины утекших телефонных номеров соответствовали своим владельцам, но оно не смогло найти явно конфиденциальной информации.

Отмечается, что некоторые чаты касались планов поездок высокопоставленных американских чиновников. Один из чатов назывался "POTUS (президент США - прим. ТАСС), Рим - Ватикан, правительственная пресс-служба", который относился к координации делегации США в Ватикане. В другом чате обсуждалась поездка чиновников в Иорданию.

Ряд финансовых компаний, чьи сообщения попали в сеть, подтвердили факт и подлинность утечки. В Белом доме заявили, что им известно "об инциденте с кибербезопасностью у компании Smarsh (владелец TeleMessage - прим. ТАСС)", но не прокомментировали агентству информацию по поводу ее использования.

TeleMessage специализируется на разработке и внедрении технологий в сфере защищенной мобильной связи. Компания хранит важные конфиденциальные сообщения из других приложений на своих серверах, в том числе из мессенджеров WhatsApp и Signal. TeleMessage активно используется в финансовом секторе и государственных структурах и здравоохранении. 5 мая работа сервиса была приостановлена "в целях безопасности".