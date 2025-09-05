3.70 BYN
В странах Балтии и Польши стартовали военные учения "Железный кулак"
Автор:Редакция news.by
На территории стран Балтии и Польши начались учения "Железный кулак". О старте маневров, организованных командованием США в Европе, сообщило командование армии Литвы. Продлятся маневры вплоть по 17 сентября.
Как сообщается, основная задача учений - отработка оперативной передислокации подразделений США с места постоянного размещения и подготовка к проведению боевых операций на восточном фланге НАТО. В Литве маневры интегрированы с национальными учениями "Гром Перкунаса".