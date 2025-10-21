В Украине продлили военное положение на 90 дней

Верховная рада утвердила продление военного положения в стране на 90 дней. Таким образом киевский режим показывает, что не намерен завершать украинский конфликт.

Предложение на рассмотрение внес накануне Зеленский, несмотря на свои же заявления о готовности немедленно приступить к мирным переговорам и заморозить боевые действия по линии соприкосновения.

Такой риторика Киева стала после встречи в Белом доме с Трампом. Среди прочего хозяин Белого дома огорчил Зеленского отказом США предоставлять ВСУ ракеты "Томагавк", пишет Wall Street Journal.

Также стало известно, что в ходе переговоров Трамп четко дал понять, что его интересует исключительно окончание конфликта, даже если для этого Украине потребуется пойти на территориальные уступки.

Между тем западные СМИ начали спекулировать на теме предстоящего саммита Путина и Трампа. CNN заявило о срыве планов по проведению встречи президентов России и США из-за разногласий глав МИД двух стран. В российском внешнеполитическом ведомстве без внимания "информационный вброс" не оставили. Там отметили, что нет никаких подтверждений тому, что опубликовали западные СМИ. Пока в целом нет понимания по срокам и месту проведения встречи Рубио и Лаврова, которая должна предвосхитить саммит лидеров двух стран, заявляет представитель МИД России.