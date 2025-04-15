В Украине проголосовали за продление военного положения до августа

Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения до августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Страна".

За продление проголосовали 357 депутатов, против - один.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 9 мая на 90 дней - до 6 августа. Документы были размещены на сайте парламента страны.

Как отмечает издание "Страна", голосование в Верховной раде произошло на фоне нескольких достаточно тревожных для Зеленского процессов.

Первый - постепенная активизация внутриполитической борьбы в Украине из-за ожидания скорого прекращения огня и начала после этого предвыборной кампании. Зеленский, продлевая военное положение, показывает, что выборов в ближайшие месяцы не будет. Самый ранний срок проведения президентских выборов в случае непродления военного положения после начала августа - это середина ноября (по закону на предвыборную кампанию дается 90 дней). Более того, власти уже заявляют, что срок подготовки к послевоенным выборам планируют еще и увеличить. То есть выборы могут перенестись вообще на следующий год.

Второй процесс, как пишет "Страна" - это назревающее новое обострение в отношениях Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на почве нежелания Киева подписывать сделку по недрам на предложенных американцами условиях, а также по многим другим причинам. Это уже породило слухи, что Вашингтон готовит санкции против окружения Зеленского и, возможно, попытается даже добиться его отставки.

Третий процесс - распространенные в обществе ожидания скорого перемирия, которые, как признают киевские власти, уже создают проблемы для набора в армию. Зеленский, продлевая военное положение, демонстрирует, что война будет долго.