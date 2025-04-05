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В Украине разрешили применять огнестрельное оружие для подавления акций протеста
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В Украине одобрен законопроект, разрешающий пресекать акции протеста с помощью огнестрельного оружия.
Согласно решению правоохранительного комитета Верховной рады, теперь любое массовое скопление людей там фактически могут превратить в "кровавое воскресенье". Полицию и Нацгвардию наделили правом применять огнестрельное оружие и БПЛА для разгона митингов и демонстраций. Еще накануне принятия данное предложение вызвало волну возмущения в украинском обществе.