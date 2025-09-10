Французы собираются на акции протеста. Акция "Заблокируй все" станет ответом граждан на меры жесткой экономии, предложенные правительством. Ожидается участие не менее 100 тыс. человек.

Отметим, страна находится в глубоком политическом кризисе. В отставку ушло пятое по счету правительство за последние 1,5 года. Президент Франции Эммануэль Макрон уже назначил нового премьера. Им станет министр обороны Себастьян Лекорню. Но французы требуют смены всей верхушки. Их цель - именно Макрон, которому плевать на людей и их проблемы. Ему нужна только война в Украине, а тем временем госдолг Франции составляет 3,5 трлн евро.