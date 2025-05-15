В возрасте 97 лет умер создатель водородной бомбы Ричард Гарвин

Фото соцсети Х news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e146c-8d0c-476b-a457-1daeebbb45b1/conversions/5d57fac0-9b0c-4ef5-ba82-797a4f602dac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e146c-8d0c-476b-a457-1daeebbb45b1/conversions/5d57fac0-9b0c-4ef5-ba82-797a4f602dac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e146c-8d0c-476b-a457-1daeebbb45b1/conversions/5d57fac0-9b0c-4ef5-ba82-797a4f602dac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e146c-8d0c-476b-a457-1daeebbb45b1/conversions/5d57fac0-9b0c-4ef5-ba82-797a4f602dac-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото соцсети Х

Ричард Гарвин, создатель американской водородной бомбы, скончался в своем доме в Скарсдейле, штат Нью-Йорк. Ему было 97 лет. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Смерть ученого подтвердил его сын Томас.

Гарвин был научным советником нескольких американских президентов, проектировал оружие Пентагона и системы спутниковой разведки, выступал за проверяемые соглашения о контроле над ядерными вооружениями, отмечает NYT.

Он опубликовал более 500 статей и получил 47 патентов США, согласно Архиву Гарвина, поддерживаемому Федерацией американских ученых.

Ему было всего 23 года, когда он спроектировал первую рабочую водородную бомбу, отмечает CBS News. Она была взорвана в ходе испытания под кодовым названием Ivy Mike на атолле Эниветок в ноябре 1952 года, выработав 10,4 Мт тротила - единица измерения, которая количественно определяет силу ядерного оружия. Устройство, предназначенное только для доказательства концепции термоядерного синтеза, даже не напоминало бомбу. Оно весило 82 т, не поддавалось доставке самолетом и выглядело, как гигантский термос.

"Я никогда не считал, что создание водородной бомбы было самым важным делом в мире или даже в моей жизни в то время", - говорил Гарвин журналу Esquire в 1984 году. На вопрос о чувстве вины он ответил: "Я думаю, что мир был бы лучше, если бы водородной бомбы никогда не существовало. Но я знал, что бомбы будут использоваться для сдерживания".

Хотя первая водородная бомба была создана по его спецификациям, доктор Гарвин даже не присутствовал при ее взрыве на Эниветоке. "Я никогда не видел ядерного взрыва. Я не хотел тратить время", - отмечал ученый в одном из интервью.