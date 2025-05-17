В Заставне сторонники раскольнической ПЦУ силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы

Киев продолжает войну с верой. Сторонники раскольнической православной церкви Украины силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической православной церкви в городе Заставна Черновицкой области.

Захват храма происходил при участии нескольких десятков мужчин. Нескольких стариков, которые находились на территории, рейдеры повалили на землю. Клирик православной церкви Украины собственноручно выламывал двери обители.