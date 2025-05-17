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В Заставне сторонники раскольнической ПЦУ силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы

Киев продолжает войну с верой. Сторонники раскольнической православной церкви Украины силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической православной церкви в городе Заставна Черновицкой области.

Захват храма происходил при участии нескольких десятков мужчин. Нескольких стариков, которые находились на территории, рейдеры повалили на землю. Клирик православной церкви Украины собственноручно выламывал двери обители.

Украина