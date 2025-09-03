3.69 BYN
Варшава массово депортирует иностранцев
Автор:Редакция news.by
Польский режим ужесточает миграционную политику. Данные шокируют: реестр иностранцев, которым предписано покинуть страну, вырос вдвое с 2021 года и сейчас насчитывает 31 тыс. человек.
Лидеры этого антирейтинга - украинцы. Депортации подлежат 6 тыс. человек. В рядах "нежелательных" также граждане Грузии, Сирии и Афганистана.
С начала года Варшава изгнала уже более тысячи иностранцев. В их числе нелегалы и те, кто совершил преступления, включая организацию нелегальной миграции.
По словам польских властей, содержать осужденных дорого. Нарушителей отправят отбывать наказание на родину.