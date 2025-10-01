Варшава продлевает пограничный контроль на границах с Литвой и Германией

Варшава приняла решение продлить пограничный контроль на границах с Литвой и Германией до 4 апреля. Основной аргумент - нелегалы.

С июля на границе с Литвой были задержаны 58 человек, во въезде отказано 170 иностранцам, 63 выдворены. На немецком направлении задержаны 302 мигранта.

Впрочем все это больше похоже на показуху, призванную в очередной раз выклянчить деньги из Брюсселя. На этот раз якобы на борьбу с миграционным кризисом.