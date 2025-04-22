Виктор Орбан проголосовал на референдуме в Венгрии против вступления Украины в Евросоюз

"Брюссель и (оппозиционная - прим. ред.) партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Давайте не дадим им решать наше будущее за нас! Референдум-2025. Я уже проголосовал", - написал глава венгерского правительства в социальной сети Facebook. Орбан сопроводил эту публикацию своей фотографией с заполненным бюллетенем.

Правительство Венгрии открыто выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз, считая, что это подорвет безопасность всего сообщества и разрушит его экономику. На референдуме, который проводится с 14 апреля до конца мая путем почтовой рассылки анкет, венгерским гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление Украины в ЕС. Участие в референдуме носит добровольный характер, однако правительство намерено руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.