Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вильнюс обвинил Россию в нарушении воздушной границы

Литва выступила с обвинениями в адрес России в связи с якобы имевшим место накануне вторжением в литовское воздушное пространство. Два российских самолета, истребитель и заправщик, совершали учебные полеты над Калининградской областью.

Литовцы утверждают, что боевые машины на 18 секунд пересекли границу. В этой связи был вызван для вручения ноты посол России.

Военные Калиниградской области обвинения отвергают: все полеты совершались в международно признанном воздушном пространстве России, что подтверждается данными объективного контроля. Тем не менее, НАТО поднимало в воздух испанские истребители, которые базируются в Литве.

Разделы:

В миреЕвропаРоссия

Теги:

ЛитваРоссия