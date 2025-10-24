3.66 BYN
Вильнюс обвинил Россию в нарушении воздушной границы
Автор:Редакция news.by
Литва выступила с обвинениями в адрес России в связи с якобы имевшим место накануне вторжением в литовское воздушное пространство. Два российских самолета, истребитель и заправщик, совершали учебные полеты над Калининградской областью.
Литовцы утверждают, что боевые машины на 18 секунд пересекли границу. В этой связи был вызван для вручения ноты посол России.
Военные Калиниградской области обвинения отвергают: все полеты совершались в международно признанном воздушном пространстве России, что подтверждается данными объективного контроля. Тем не менее, НАТО поднимало в воздух испанские истребители, которые базируются в Литве.