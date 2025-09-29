Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вице-премьер Армении дистанционно примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске

Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в дистанционном формате, тогда как премьер-министр Никол Пашинян не будет присутствовать на встрече, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя главы правительства.

"Вице-премьер Мгер Григорян будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в режиме видеоконференции", - уточнили в пресс-службе.

