Вице-премьер Армении дистанционно примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске
Автор:Редакция news.by
Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в дистанционном формате, тогда как премьер-министр Никол Пашинян не будет присутствовать на встрече, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя главы правительства.
"Вице-премьер Мгер Григорян будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в режиме видеоконференции", - уточнили в пресс-службе.