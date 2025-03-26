Вице-президент США на этой неделе посетит Гренландию

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что на этой неделе посетит Гренландию, в частности для оценки ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Вэнс отметил, что планируемая 27-29 марта поездка его жены Уши в Гренландию вместе с американской делегацией привлекла большое внимание. "Был такой ажиотаж вокруг поездки Уши в Гренландию в эту пятницу, что я решил не оставлять все веселье только ей. Потому я к ней присоединюсь", - сообщил вице-президент США в X.

Вэнс пояснил, что намерен встретиться с американскими военными, которые находятся на базе в Гренландии, а также "просто проверить, как обстоит ситуация с безопасностью в Гренландии". "Это очень важно. Многие другие страны угрожали Гренландии. Угрожали использовать ее территории и морские пути для создания опасности для Соединенных Штатов, Канады и, конечно, жителей Гренландии, - добавил вице-президент США. - Так что мы проверим, как там идут дела". Он отметил, что США хотят "укрепить безопасность населения Гренландии".