ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Бельгии призвали граждан не есть рождественские елки

Главное санитарное ведомство Бельгии выступило с призывом не есть рождественские елки.

Этот тренд набирает силу. Например, в Скандинавии рекомендуют использовать хвою для соусов. Это позволит с максимальной пользой утилизировать елку.

Видимо, бельгийцы проявили особый энтузиазм. Более того, их приходится защищать от собственного аппетита. Недаром именно здесь родились знаменитые предания о средневековом "Братстве толстой морды". Его члены были крайне неразборчивы в еде.

Бельгия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все