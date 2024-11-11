Власти Бельгии призвали граждан не есть рождественские елки

Этот тренд набирает силу. Например, в Скандинавии рекомендуют использовать хвою для соусов. Это позволит с максимальной пользой утилизировать елку.

Видимо, бельгийцы проявили особый энтузиазм. Более того, их приходится защищать от собственного аппетита. Недаром именно здесь родились знаменитые предания о средневековом "Братстве толстой морды". Его члены были крайне неразборчивы в еде.