Власти Польши продлили действие буферной зоны на границе с Беларусью

Власти Польши продлили действие введенной в июне 2024 года буферной зоны вдоль границы с Беларусью до 4 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт польского МВД.

"Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца. Меры будут действовать с 6 сентября по 4 декабря", - уточнили в ведомстве.

Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью в июне 2024 года сроком на 90 дней, впоследствии ее действие неоднократно продлевалось.