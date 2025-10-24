3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Во Франции Соцпартия пригрозила свергнуть правительство в случае невыполнения бюджетных условий
Во Франции партия социалистов пригрозила свергнуть правительство в случае невыполнения бюджетных условий.
В частности, ввести дополнительные налоги для наиболее богатых французов и отказаться от планов отмены индексации пенсий и пособий на следующий год. Об этом заявил первый секретарь партии в эфире местного телеканала.
Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии Франции:
"Реальность такова: если в ближайшие часы, примерно до следующего понедельника, в текст не будут внесены существенные изменения, не будет возможности для маневра по законопроекту о финансах на 2026 год, государственному бюджету и бюджету социального обеспечения, то все будет кончено".
Ранее кабмин уже пошел на уступки Соцпартии и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Социалисты в ответ не поддержали резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять правительству Лекорню.