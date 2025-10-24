Во Франции Соцпартия пригрозила свергнуть правительство в случае невыполнения бюджетных условий

Во Франции партия социалистов пригрозила свергнуть правительство в случае невыполнения бюджетных условий.

В частности, ввести дополнительные налоги для наиболее богатых французов и отказаться от планов отмены индексации пенсий и пособий на следующий год. Об этом заявил первый секретарь партии в эфире местного телеканала.

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии Франции:

"Реальность такова: если в ближайшие часы, примерно до следующего понедельника, в текст не будут внесены существенные изменения, не будет возможности для маневра по законопроекту о финансах на 2026 год, государственному бюджету и бюджету социального обеспечения, то все будет кончено".