Во время учений НАТО в Латвии пропал канадский военный
Автор:Редакция news.by
В Латвии во время проведения учений НАТО пропал военнослужащий Вооруженных сил Канады, об этом сообщают латвийские СМИ.
Техник 408-й тактической вертолетной эскадрильи служил в составе бригады Североатлантического альянса. В последний раз его видели в городе Адажи.
В данный момент ведутся поиски, задействована латвийская полиция, военные службы Канады, а также силы многонациональной бригады НАТО. Подробности пока не разглашаются.