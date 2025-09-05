Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Во время учений НАТО в Латвии пропал канадский военный

В Латвии во время проведения учений НАТО пропал военнослужащий Вооруженных сил Канады, об этом сообщают латвийские СМИ.

Техник 408-й тактической вертолетной эскадрильи служил в составе бригады Североатлантического альянса. В последний раз его видели в городе Адажи.

В данный момент ведутся поиски, задействована латвийская полиция, военные службы Канады, а также силы многонациональной бригады НАТО. Подробности пока не разглашаются.

