Во время учений НАТО в Латвии пропал канадский военный

В Латвии во время проведения учений НАТО пропал военнослужащий Вооруженных сил Канады, об этом сообщают латвийские СМИ.

Техник 408-й тактической вертолетной эскадрильи служил в составе бригады Североатлантического альянса. В последний раз его видели в городе Адажи.