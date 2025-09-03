3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Военный парад в Китае вызвал панику на Западе: что пишут СМИ?
Парад в Пекине проходил под пристальным вниманием Запада - мировые СМИ пытаются дать оценку демонстрации военной мощи Китая и его долгосрочной внешней политике.
Состав почетных гостей военного смотра отражает представления китайского руководства как на историю Второй мировой войны, так и на сегодняшнюю расстановку сил в мире, пишет The Washington Post.
Газета отмечает, что по мере обострения отношений с США и Европой лидер КНР Си Цзиньпин сосредоточился на укреплении альянсов с президентом России Владимиром Путиным, главой КНДР Ким Чен Ыном и другими единомышленниками из числа мировых лидеров.
Китайское руководство постаралось сделать так, чтобы парад в Пекине выглядел предостережением для Запада, полагает автор статьи в The Wall Street Journal.
Британская The Guardian. приводит отчет о представленных на военном смотре вооружений. Опрошенный изданием эксперт отметил явные признаки того, что Китай наращивает свой ядерный арсенал, больше не довольствуясь тем, что у США больше ядерного оружия, чем у Пекина.