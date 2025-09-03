Военный парад в Китае вызвал панику на Западе: что пишут СМИ?

Парад в Пекине проходил под пристальным вниманием Запада - мировые СМИ пытаются дать оценку демонстрации военной мощи Китая и его долгосрочной внешней политике.

Состав почетных гостей военного смотра отражает представления китайского руководства как на историю Второй мировой войны, так и на сегодняшнюю расстановку сил в мире, пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что по мере обострения отношений с США и Европой лидер КНР Си Цзиньпин сосредоточился на укреплении альянсов с президентом России Владимиром Путиным, главой КНДР Ким Чен Ыном и другими единомышленниками из числа мировых лидеров.

Китайское руководство постаралось сделать так, чтобы парад в Пекине выглядел предостережением для Запада, полагает автор статьи в The Wall Street Journal.