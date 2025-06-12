Военные Черногории могут отправиться в Украину для обучения солдат ВСУ

Депутаты черногорского парламента (Скупщины) одобрили возможное участие военных Черногории в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, информирует РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

12 июня 49 из 81 депутата черногорской Скупщины проголосовали за отправку военнослужащих для участия в миссии EUMAM. Трое воздержались, остальные не участвовали в голосовании. Как заявил депутатам министр обороны Драган Карпович, миссия призвана помочь обучению украинских военных радиационной и химической защите, медицинским аспектам и минированию.

Также правительство Черногории 4 июня одобрило подписание протокола о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине. Протокол о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью.

Речь идет о производстве и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средство поражения.

В сопроводительном документе отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 млн долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории. Инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности в то же время развивая новый сектор промышленного роста.