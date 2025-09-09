Военных учений НАТО у белорусских границ будет еще больше

12 сентября стартуют маневры Tarassis25, в которых примут участие 10 государств альянса. Уже началось движение войск в Польше: там проходит "Железный защитник", в котором задействованы 30 тыс. солдат. Одновременно Литва дает старт учениям "Удар молнии", в ходе которых отработает слаженность действий войск территориальной обороны.

Марафон армейских учений НАТО обещает стать бесконечным: в ту же Литву уже доставлено около тысячи единиц немецкой техники, которая будет использоваться в ходе маневров на территории данной страны.