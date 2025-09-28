Вооруженный мужчина открыл огонь в церкви в американском штате Мичиган

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, утром в американском штате Мичиган. Во время службы в церкви, где находилось около 150 прихожан, вооруженный мужчина открыл стрельбу. По словам полиции, нападавший был одет в тактический жилет и имел при себе винтовку и пистолет. Он начал стрелять по зданию, в результате чего несколько человек пострадало. Сотрудники охраны церкви открыли огонь и ранили нападавшего. На месте также вспыхнул пожар, предположительно вызванный действиями стрелка. Крыша здания частично разрушена. Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.