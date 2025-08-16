Воры в Сиэтле за 90 секунд обокрали ювелирный магазин на 2 млн долларов

Воры в Сиэтле (США) ограбили магазин с ювелирными изделиями на сумму около 2 млн долларов. Преступники похитили бриллианты, золото, роскошные часы и другие драгоценности всего за 90 секунд, сообщает МИР24.

На записях с камер наблюдения видно, как четверо человек в масках разбивают молотками запертую стеклянную дверь и выносят содержимое шести витрин. Среди похищенного, в частности, были часы стоимостью около 750 тыс. долларов и изумрудное ожерелье за 125 тыс. долларов.

По данным полиции, один из подозреваемых угрожал сотрудникам медвежьим спреем и электрошокером, но никто не пострадал.

Мы очень потрясены как персонал. Мы будем закрыты на некоторое время. Джош Менаше, вице-президент ювелирного магазина

Работники уже убрали осколки стекла и составляют перечень украденного имущества. Полиция сообщила, что подозреваемые скрылись на автомобиле и покинули районы поисков, сообщает CNN со ссылкой на городскую полицию.