Война с наркокартелями: улицы Рио-де-Жанейро превратились в поле боя

Настоящая война проходит на улицах Рио-де-Жанейро. Порядка 2,5 тыс. полицейских проводят крупную операцию против наркокартелей в фавелах на севере города.

Не менее 60 членов наркомафии ликвидированы. В перестрелках также погибли четверо полицейских, 15 получили ранения. Пострадали четверо гражданских. Более 80 подозреваемых арестованы.

Полиция задействовала вертолеты и бронетехнику. Члены наркобанды в ответ использовали FPV-дроны и угнанные автобусы для блокировки дорог, поджигали автомобили. Власти рекомендуют избегать передвижения по городу до стабилизации ситуации.

Фото РИА Новости

В мире

наркотикиБразилия