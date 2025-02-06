Да, у тех, кто забыл прошлое, нет будущего. Именно поэтому мы так свято оберегаем правду и боремся за нашу стабильность и независимость. Белорусы едины в своем выборе.

А вот верхушка польских соседей в попытке удержать власть не объединяет народ, а сеет смуту. Выборы в Польше все ближе, и поэтому грызня за президентское кресло все больше напоминает шоу. В Варшаве неожиданно начали расследование против премьера польского режима Туска.

И кто же выступил с такой инициативой?

Паны дерутся вновь, обеспечивая своим подданным очередную порцию "зрелищ без хлеба". До выборов президента остается все меньше времени, а кандидат от "Гражданской платформы" и по совместительству мэр Варшавы, судя по опросам, лидирует. Конечно, такое положение дел ранее правящую, а ныне оппозиционную партию "Право и Справедливость" устроить не может. Мало того, что правительство в руках Туска, так еще таким может стать и президент. А потому в ход пускают то, чему обучены лучше всего. На этот раз зашли с тяжелого орудия - премьера польского режима обвинили в попытке аж цельного госпереворота.

Богдан Свенчковский, председатель Конституционного суда Польши:

"31 января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами".

Если кратко, Туск и Ко якобы действуют в составе организованной преступной группы с целью изменения конституционного строя Польши и прекращения деятельности Конституционного и Верховного судов. И тут действительно есть к чему придраться. Согласно Конституции Польши, действительность выборов подтверждается Верховным судом, причем судей всего этого дела назначает лично президент, т. е. Дуда. Логично, что "Гражданская платформа" Туска опасается возможных махинации со стороны своих оппонентов и пытается себя обезопасить. А потому правительство недавно выдвинуло законопроект, который предлагает поручить принятие решений о действительности президентских выборов 15 судьям с наибольшим стажем работы в Верховном суде. Дуда сразу же надулся и заявил, что наложит на такой закон вето.

Как с таким согласиться, когда вся эта новоиспеченная братия в суде твои ставленники? Глава Конституционного суда, тот сам Свенчковский назначен лично Дудой, да и вообще при временах "PiS" и сделал хорошую карьеру.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

"Они нарушали и нарушают законы, они нарушают Конституцию. И за это они должны отвечать, конечно. Это не имеет никаких сомнений. Но дело просто в том, что мне таким образом, как это делал и делает господин Свенчковский и его команда, потому что ПиС, как у нас говорят, у него тоже, есть что-то за ушам. Они точно так же ломали Конституцию, ломали закон. Так что, если понимаете, если вор кричит, что не надо воровать, я просто не могу к этому относиться серьезно".

Впрочем, не относится серьезно к подобным обвинениям и сам Туск. После заявления суда тот опубликовал видео, как весело играет в настольный теннис: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже!"