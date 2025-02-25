Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за введение военного положения

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе разбирательств в Конституционном суде по делу об импичменте, который ему объявил парламент в декабре 2024 года, попросил прощения у сограждан за неудобства, связанные с введением военного положения. Это он сделал во время своего последнего слова, информирует ТАСС.

25 февраля прошли последние слушания с прениями в Конституционном суде, 11-е по счету. Вердикт ожидается в середине марта.

"Меня преисполняет чувство благодарности, но также мне больно и грустно от того, что я не могу работать, хотя народ доверил мне эту задачу", - говорится в речи президента, которую распространили его адвокаты. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены в результате импичмента в парламенте вплоть до решения суда.

"Хочу в первую очередь сказать согражданам, что я прошу прощения и благодарен им. Многие не поняли, когда я объявил военное положение и отменил его через несколько часов. И сейчас есть люди, которые остаются в недоумении", - продолжил Юн Сок Ёль.

"Слово "военное положение" может вызывать плохие воспоминания из прошлого. Большая оппозиция и силы, сфабриковавшие обвинения в мятеже используют эту травму и провоцируют народ", - сказал президент. "Но военное положение 3 декабря полностью отличается от прецедентов в прошлом. Это военное положение не было призвано подавить народ оружием, но то был призыв к народу в форме военного положения", - утверждал Юн Сок Ёль. Президент и ранее говорил, что объявил военное положение, чтобы проинформировать население о политическом кризисе и "злоупотреблениях со стороны оппозиции".