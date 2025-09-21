За что Трамп хочет расправиться с империей Сороса и удастся ли ему?

Соединенные Штаты превращаются в арену для боя, где в одном углу стоит президент Дональд Трамп, а в другом - финансист Джордж Сорос. Американский лидер объявил войну главному спонсору мирового уличного террора. Спусковым крючком стало убийство Чарли Кирка.

Общество вскипело, и Трамп нанес удар империи Сороса и его фондам, тем самым, которые обучали политиков-марионеток и финансировали цветные революции и государственные перевороты во многих странах. Доведет ли Трамп дело до конца и станет ли эта битва общемировой - обсудим в рубрике "Катюшин расчет".

95-летний филантроп, отец и спонсор мировых цветных революций оказался под прицелом Трампа и республиканцев. "Мы займемся Соросом", "он плохой парень" и "его надо посадить" - такое заявление сделал американский президент.

Разобраться с деятельностью дьявольской семьи Трамп призвал еще в августе. Однако убийство Чарли Кирка теперь дает все карты в руки, чтобы вычистить Штаты от радикальных левых "идей". Не просто так выстрел в ближайшего соратника Трампа сегодня называют первым выстрелом внутренней борьбы в Штатах. Беспорядки в Лос-Анджелесе, рост напряжения в Штатах и убийство в Юте - ответственность за них американский лидер возложил на своих политических оппонентов, а в частности на главного спонсора демократов - Джоржа Сороса.

"Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это должно быть дело RICO против него и других людей, ведь это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки", - заявил Дональд Трамп.

Отдельно подчеркнул, в ходе протестов "погибали люди", а значит, организаторы несут "уголовную ответственность". "Сажать" Сороса он хочет при помощи закона RICO, который раньше использовали для борьбы с мафией и рэкетом. Осужденным по нему грозит до 20 лет тюрьмы с конфискацией всех доходов, полученных преступным путем. Для этого следствию достаточно доказать только два случая, под которым в США понимается мошенничество, вымогательство, взяточничество, которые были совершены в течение 10-летнего периода.

Райн Мауро, аналитик по национальной безопасности (США):

"Мы отследили более 80 млн долларов, которые поступили из фонда "Открытое общество" Сороса по меньшей мере 54-м группам, занимающимся преступностью и внутренним терроризмом на территории США или выступающим за терроризм, одобряющих такие атаки или связанные с иностранными террористическими организациями или явно протеррористическими".

Сегодня Джордж Сорос уже "на пенсии". У руля лавки грантов стоит его старший сын Алекс. Надо отметить, что стычка Трампа и семейства Сорос уже далеко не первая. Накануне президентских выборов в Штатах Сорос-сын закрыл внушительную часть финансирования в Европе и перенаправил финансы в Штаты. Ему было не до европейских программ, а надо было бороться за власть в самой стране.

В кампанию Камалы Харрис было вложено более 1 млрд долларов. Структуры Сороса-младшего скупали провинциальные газеты и радиостанции, и направляли "свободу слова" против Трампа. Но Трамп победил на выборах и первым же делом начал чистку от левых.

Разгром USAID привел к краху иностранных проектов и закрытию ряда НКО, находившихся под патронатом отца и сына Соросов. Этот шаг всколыхнул грантовый мир, обнажив схемы, где демократическая повестка часто превращалась в инструмент политического влияния. Дальше дело пока не пошло. Сложится ли в этот раз кампания "уложить империю Сороса" на лопатки?

Стив Самарин, политолог (США):

"Получится ли это сделать? Маловероятно, что получится возбудить уголовное дело и что это дело получит какое-то завершение. Сорос имеет достаточно серьезное влияние, не потому что он богат, а потому что он является основным донором демократической партии".

Сорос и его структуры были нужны и полезны США пока работали за пределами границ самих Штатов. Это был рассвет американских демократов, которые и обязаны своей политической карьерой кошельку венгерского филантропа. Далее интересы совпадали с двух сторон - цветные революции по всему миру и выгода от них.

Первая цветная революция в Европе при поддержке Сороса прошла в 2000 году в Белграде, когда власти лишился Слободан Милошевич. Три года спустя началась уже подготовка грузинской революции - обучали Михаила Саакашвили, которого революция посадила в президентское кресло. После успеха в Грузии Сорос без стеснения прогнозировал - "цветочный" хаос надо повторить и в Средней Азии. Сразу две цветные революции, оплаченные им, достались Кыргызстану - в 2005-м и 2010 году. Они получили романтичное имя - "тюльпановые".

Все революции проходили по шаблону: обвинение в коррупции действующие власти, требование свободы и с лозунгами демократии и открытого общества. Но на самом деле все это обслуживало интересы самого Сороса и США. Однако лучшим проектом, по словам самого спонсора, стала Украина.

Джордж Сорос, спонсор уличного террора (США):

"Я думаю, что наш фонд провел очень большую и успешную работу, особенно учитывая, что мои интересы сосредоточились на Украине. Появилась новая Украина. Люди, которые в это включены и стоят за этим, так или иначе связаны с нашим фондом, как во власти - в правительстве, так и в обществе. Мы с ними встречаемся, мы связаны. 25 лет работы наконец-то окупились".

Главная цель финансиста - естественно заработать денег. Эту цель он подчеркивал всегда. С помощью "майданов" он устанавливал контроль над государством и получал солидный кусок добычи: нефть, газ, земли, недвижимость - это его финансовая империя. Во главе государств вставали люди, обученные также на гранты фондов Сороса. Например, на недавно прошедших в Польше выборах президента кандидат Тшасковский, проигравший мизерное количество голосов Навроцкому, является студентом соросовских программ.

Он пытался запустить щупальца и в Беларусь с 1993 года, однако в 1997-м Александр Лукашенко сделал масштабный шаг по защите суверенитета государства и традиционных ценностей белорусского общества и выкорчевал фонд. Его деятельность была запрещена. Тем не менее, Сорос не оставил попыток повлиять на Беларусь уличным хаосом. Его фонд финансировал НПО, НКО, USAID и правительственные европейские структуры. Юбилейным майданом должна была стать цветная революция в Беларуси в 2020 году. Но подарок к 90-летию спонсора уличного террора испортили белорусские силовики.

То, что происходит сейчас в США, - это объявление войны второй силе власти в стране, где Сорос лишь весомая часть сил. К тому же, щупальца империи Сороса тесно вплетена в государственные структуры во многих странах. Так что расправиться с Соросом будет очень непросто даже самому Трампу.