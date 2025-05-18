За уважение к Беларуси и России в бан - чего стоит ожидать полякам от электоральной гонки

Скандалы, интриги, расследования. Польская демократия проявляет небывалое предвыборное безумие, которое особенно заметно на контрасте с белорусским народовластием.

Выборы польского президента стали абсолютной противоположностью нашим. Кандидаты вместо поисков решения реальных проблем собственных граждан занимаются копанием в грязном белье конкурентов и ищут виновных во всех бедах Речи Посполитой не среди собственных политиков, а за границей. С чем Польша пришла к главному электоральному шоу года, смотрите в рубрике "Полная Европа".

Кандидаты на главный пост в Польше один другого краше. Политические силы "гиены Европы" в очередной раз продемонстрировали мастерство интриг, сплетен и черного пиара. В общем изрядно порылись в грязном белье оппонентов и вывалили на суд общественности самое нелицеприятное. В первую очередь это касается двух кандидатов, представителей вечно враждующих кланов - "Гражданской платформы" против "Права и справедливости". У одного в группе поддержки Евросоюз, у второго - США и Румыния.

Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии:

"Полякам пора защищать свою идентичность и не выбирать мэра, который выступает против народа. Мэр Варшавы на самом деле друг Сороса. Ваш голос очень важен. Наши страны - два союзника, которые сохраняют христианские ценности внутри Евросоюза".

Конечно, после таких обвинений ни один здравомыслящий поляк с крестом на груди и с Христом в сердце не посмел бы голосовать за градоначальника Варшавы Тшасковского. Шутка. У каждого из этих товарищей, желающих занять трон Дуды, рыльце в пушку. Например, если бы законы в этой стране реально работали, а не носили избирательный характер, то часть из кандидатов не добралась бы до первого тура. Возьмем немного фриковатого по всем меркам Гжегожа Брауна. Это тот самый, который то ханукальные свечи прямо в сейме задует огнетушителем, то флаг украинский сорвет, то евросоюзовский стяг растопчет и сожжет.

Согласитесь, в любом правовом государстве такие выходки имеют последствия. Если не уголовные, то как минимум административные. Тут же пока политика лишь лишили неприкосновенности в Европарламенте. Хотя будем откровенны, цирк он и в польской политике цирк, и чем больше там таких ярких персонажей, тем легче отвлекать народ от реальных проблем. Но пока не об этом.

Вернемся к нашим баранам, то есть двум главным соперникам: Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский. Квартирный вопрос испортил и того, и другого. За несколько дней до выборов выяснилось, что ставленник "ПиС", пан Навроцкий, который с диким удовольствием сносит советские памятники, еще является и черным риелтором. Он приобрел квартиру у некоего пенсионера Ежи в обмен на уход. Но в итоге старик оказался в доме престарелых, а сам Навроцкий всех уверял, что обладает только одной квартирой.

Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" тоже попался на махинациях с недвижимостью. Но тут уже не квартира, а целый дом, который было "слишком дорого ремонтировать", зато дешевле расселить и продать. Все за подписью столичного мэра. Но как говорится, не пойман - не вор. Кстати, в Беларуси таких кандидатов уже давно бы вели в наручниках в суд, потому что воровать и обманывать у нас не позволено никому. У них по-другому, там рука руку моет. Неудивительно, что Варшава вдруг вспомнила о деле годовой давности и бездоказательно обвинила Москву в поджоге торгового центра и закрыла консульство России в Кракове.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

"Я принял решение закрыть российское консульство в Кракове. Это связано с тем, что наше министерство юстиции и службы безопасности нашли доказательства того, что они стояли за актом поджога в Польше год назад. Это был масштабный пожар в торговом центре в Варшаве, в результате которого по счастливой случайности никто не пострадал. Это совершенно неприемлемо".

А знаете, что бывает с теми, кто все же не видит врага ни в России, ни в Беларуси? Они попадают в бан. Мачей Мацяк, еще один из кандидатов, осмелился заявить, что уважает Владимира Путина. Позже его пригласили на телеканал с говорящим названием "Зеро", где поинтересовались, не отказывается ли политик от своих слов. Тот заверил, что нет. После этого ведущий просто встал и ушел из студии, а Мацяк остался один и начал излагать аудитории свою предвыборную программу, но недолго.