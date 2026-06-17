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Зафиксирована серия извержений вулкана Левотоби в Индонезии
Автор:Редакция news.by
Зафиксирована серия извержений вулкана Левотоби в Индонезииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb25e879-83fc-491d-b924-15393fb07bb9/conversions/c02fd825-41b2-4552-b92d-747d9919d68a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb25e879-83fc-491d-b924-15393fb07bb9/conversions/c02fd825-41b2-4552-b92d-747d9919d68a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb25e879-83fc-491d-b924-15393fb07bb9/conversions/c02fd825-41b2-4552-b92d-747d9919d68a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb25e879-83fc-491d-b924-15393fb07bb9/conversions/c02fd825-41b2-4552-b92d-747d9919d68a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Индонезии прошла серия из 6 мощных извержений вулкана Левотоби. Густой серый пепел поднялся на высоту более 3 км над уровнем моря. Объявлен высокий уровень опасности.
В радиусе 5 км от вулкана установили закрытую зону. Специалисты призывают местных жителей и туристов обязательно использовать защитные маски.
Также существует серьезная опасность сбоев в работе авиасообщения, так как вулканический пепел ухудшает видимость и может вывести из строя двигатели самолетов.