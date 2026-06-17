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Зафиксирована серия извержений вулкана Левотоби в Индонезии

Зафиксирована серия извержений вулкана Левотоби в Индонезии

В Индонезии прошла серия из 6 мощных извержений вулкана Левотоби. Густой серый пепел поднялся на высоту более 3 км над уровнем моря. Объявлен высокий уровень опасности.

В радиусе 5 км от вулкана установили закрытую зону. Специалисты призывают местных жителей и туристов обязательно использовать защитные маски.

Также существует серьезная опасность сбоев в работе авиасообщения, так как вулканический пепел ухудшает видимость и может вывести из строя двигатели самолетов.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Индонезияизвержение вулкана