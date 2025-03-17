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Запад требует скрывать распространение нацистской идеологии в Украине
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Флаг Украины_инвато2025-03-17T14:23:49.000000Z00
Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии в Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В частности, до немецких СМИ доведено указание Федерального правительства Германии исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими Украины жестов и символов, которые ассоциируются с фашистской Германией. В ведомстве также указали, что западные журналисты при съемках материалов о ВСУ просят военных временно снимать с себя нацистские символы.