Движение через белорусско-литовскую границу восстановлено - в ГПК прокомментировали

Движение с Литвой восстановлено, но вопросы остались. 22 октября ночью без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление транспорта в обоих направлениях.

Речь идет о двух пунктах пропуска с белорусской стороны - это "Бенякони" и "Каменный Лог". Ситуация на контроле таможенников и пограничников.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

"В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта. В международных автодорожных пунктах пропуска "Шальчининка" и "Мядининкай". С 9:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд. Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Республики Беларусь увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому - 1510 большегрузов, автобусов - 3".