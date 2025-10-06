Заслуженный отдых: в Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 73 лет

В Германии обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста до семидесяти трех лет. Таким образом планируется предотвратить коллапс пенсионной системы, следует из доклада Консультативного совета при Министерстве экономики ФРГ.

Причинами стали: старение населения, низкая рождаемость, нежелание молодежи работать, плохие экономические показатели, а также чрезмерное количество социальных гарантий, которые на себя возложило государство



В Германии хотят пойти по стопам Дании, где, начиная с 2006 года, регулярно, в зависимости от демографических показателей, поднимается пенсионный возраст.



Прогнозируется, что к 2040 году на заслуженный отдых датчане будут выходить после 70 лет.