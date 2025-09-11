Затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше обошлись в 1,2 млн евро

Как пишет немецкий Bild, использовались ракеты стоимостью около 400 тысяч евро. При этом сами дроны стоили всего по несколько тысяч евро, силы альянса сбили как минимум три таких. При этом в прокуратуре Люблинского воеводства заявили, что беспилотники в основном падали на землю сами, и силы ПВО их в большинстве случаев не сбивали. В воеводстве сообщили - только в двух случаях повреждения дронов могли быть связаны с действием средств ПВО.