Затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше обошлись в 1,2 млн евро
1 млн 200 тыс. евро - в такую сумму обошлось НАТО уничтожение недорогих дронов, залетевших на польскую территорию.
Как пишет немецкий Bild, использовались ракеты стоимостью около 400 тысяч евро. При этом сами дроны стоили всего по несколько тысяч евро, силы альянса сбили как минимум три таких. При этом в прокуратуре Люблинского воеводства заявили, что беспилотники в основном падали на землю сами, и силы ПВО их в большинстве случаев не сбивали. В воеводстве сообщили - только в двух случаях повреждения дронов могли быть связаны с действием средств ПВО.
В любом случае Варшава твердо намерена извлечь все возможные дивиденды от истории с дронами - она обратилась к союзникам за помощью. Швеция направляет в Польшу самолеты и средства ПВО, Чехия - 3 вертолета подразделения специальных операций. До 9 декабря вводятся ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной. Свое небо на восточных рубежах закрыла и Латвия.