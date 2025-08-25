Зеленский намерен обсудить с Келлогом подготовку к переговорам с Путиным

Зеленский намерен 25 августа обсудить со спецпредставителем президента США Китом Келлогом подготовку к переговорам с Путиным.

А на конец недели он анонсировал встречу украинской и американской команд перед будущими переговорами между Украиной и Россией по мирному урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент США Вэнс отметил, что Россия пошла на значительные уступки. А Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с россиянами, так и с украинцами ради прекращения войны.