Владимир Зеленский предложил одностороннее прекращение огня в небе. Он назвал это возможным путем к дипломатии.

Однако глава украинского режима не уточнил деталей, кто именно должен прекратить огонь в небе - Киев или Москва? Что конкретно под этим подразумевается?

Вместе с тем Зеленский сразу поставил условие: Запад должен усилить давление на Россию и ускорить военную помощь Киеву. Это тактический ход со стороны Киева - предложить так называемое воздушное перемирие, чтобы выиграть время для перевооружения.