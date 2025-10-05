3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Зеленский предложил одностороннее прекращение огня в небе
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский предложил одностороннее прекращение огня в небе. Он назвал это возможным путем к дипломатии.
Однако глава украинского режима не уточнил деталей, кто именно должен прекратить огонь в небе - Киев или Москва? Что конкретно под этим подразумевается?
Вместе с тем Зеленский сразу поставил условие: Запад должен усилить давление на Россию и ускорить военную помощь Киеву. Это тактический ход со стороны Киева - предложить так называемое воздушное перемирие, чтобы выиграть время для перевооружения.
Фото ТАСС